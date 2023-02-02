Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ile "hırsızlık" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında merkez Kayapınar ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.E. ile "hırsızlık" suçundan 15 yıl 21 ay 53 gün hapis cezası bulunan M.İ. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.









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