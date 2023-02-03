Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımı yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Türk Kızılay Sur Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı.

Şube tarafından ilçedeki yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için "kış üşütür siz ısıtın" kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda 250 öğrenciye bot ve montların dağıtımı Sur Şube Başkanı Cüneyt Özmen, başkan yardımcısı Gülhan Sönmez, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Baytar, Mehmet Dervişoğlu ve Hatice Demir ile üyeler tarafından yapıldı.

Türk Kızılay Sur Şube Başkan Yardımcısı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, soğuk kış mevsiminin başlaması nedeniyle yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüreklerini ve ayaklarını ısıtmak için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Muhtaçlara bot ve mont yardımlarını ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Sönmez, şöyle dedi:

"Hayırseverlerimizin kanadı kırık yetim ve muhtaç kardeşlerimizin yaralarına bir nebze merhem olmak için yaptıkları katkılar ile öğrencilerimizi soğuk kış şartlarında asırlık merhamet çınarı Kızılay'ın sıcaklığı ile ısıtmaya çalıştık. Unutmayalım ki çocuklar için umut her şeydir. Bu zorlu süreçteki soğuk kış aylarında giyecek bir mont ve bot bulamayan ihtiyaç sahibi çocukların yanında yer alan hayırsever bağışçılarımız başta olmak üzere bu anlamlı kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler Kızılay Sur ekibi olarak her yıl üşüyen yüreklere dokunarak gönülden gönüle köprü kurmaya vesile olabilmek için çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz."

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