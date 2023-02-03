Diyarbakır'da "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Türk Eximbank Diyarbakır Şubesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) iş birliğiyle Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) üyelerine yönelik "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" yapıldı.

DTSO'da gerçekleşen seminerde konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, ilin ihracat konusunda hak ettiği konuma ulaşması için Gümrük İl Müdürlüğü başta olmak üzere diğer kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Geçen yıl Diyarbakır'ın ihracatında yüzde 27'lik bir artışın gerçekleştiğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Temel hedefimiz bu tür seminerlerle üyelerimizin uluslararası pazarda rekabet edebilmelerine öncülük etmek ve ihracatta hak ettiği yerlere gelmesini sağlamaktır. Odamız bünyesinde kurduğumuz Dış Ticaret Birimi'mizi güçlendiriyoruz. İhracat yapan firma ve ihracat yapma potansiyeli olan firmalara da ulaşacağız."

Bölge ve ildeki iş insanlarının başta komşu ülkeler olmak üzere bütün dünya pazarlarına erişmelerini kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kaya, son yıllarda il ve bölge genelinde yaşanan ihracattaki artışların bu çalışmalarının somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Gümrük İl Müdürü Mustafa Karacaoğlu, Türk Eximbank Diyarbakır Şube Müdürü Barış Öztürk ve GAiB Diyarbakır İrtibat Bürosu Uzman Yardımcısı Berivan Timur da birer konuşma yaptı.

Seminere, DTSO Meclis Başkanı Nevin İl ve üyeler de katıldı.





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