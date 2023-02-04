Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ergani Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçede bulunan iki adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.A.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Aramalarda, 1453 ecstasy hap, 363 gram esrar, 1 terazi, 2 tabanca, 79 tabanca fişeği ele geçirildi.



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