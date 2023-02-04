Diyarbakır, Batman, Mardin ve Bingöl'de kar yağışı devam etti

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Batman, Mardin ve Bingöl'de olumsuz hava koşulları etkisini sürdürdü.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Esnaf, iş yerinin önünde biriken karları temizlerken, bazı vatandaşlar da çocuklarla kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Kentte hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

- Batman

Batman kent merkezinde de öğle saatlerinde kar yağışı başladı.

Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken çocuklar karın keyfini kayarak ve kar topu oynayarak yaşadı.

112 Acil Çağrı Merkezinde olumsuz hava koşullarında alınması gereken önlemlere ilişkin toplantı yapıldı.

Batman Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri de yaşanacak olumsuz durumlara karşı hazır bekletiliyor.

Gercüş Kaymakamlığı yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları acil olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Jandarma ekipleri de ilçe girişinde ağır tonajlı araçların güvenle ilerlemesi için çalışma yürüttü.

- Mardin

Mardin'in Savur ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini aralıklarla sürdürdü. Kar nedeniyle bazı sokaklar karla kaplandı.

Sürücüler kar dolayısıyla trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

- Bingöl

Bingöl'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı.

Belediye ekipleri, 17 araç ve 115 personelle cadde, sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Biriken karları kamyonlarla taşıyan ekipler, yollarda tuzlama çalışması da yaptı.





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