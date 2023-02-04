Diyarbakır'da belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında buzlanmaya karşı kaldırım, bulvar ve caddelerde temizleme çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkili olmasıyla vatandaşların can ve araç sürüş güvenliklerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için yol tuzlama çalışmaları yaptı.

Kent merkezinde 55 personel, 10 kar küremeli tuz atma aracı, 6 greyder, 2 JCB, 3 kamyonet ve 7 pikap, 2 loder olmak üzere 30 araçla çalışıyor. 24 saat esasına göre çalışacak olan ekipler, trafik ve yaya güvenliği için gece yaşanacak buzlanmalara karşı kentteki tüm ana arterlerde tuzlama çalışması yapacak.

Bu arada 17 ilçenin kırsal mahallelerinde ise 95 personel ve 55 araçtan oluşturduğu ekiplerle kapanan yollara müdahale edildiği bildirildi.



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, gün boyu yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için kaldırımlarda karla mücadele çalışmaları yaptı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca oluşturulan ekipler de 4 merkez ilçedeki park, kaldırım ve refüjlerde ağaçların üzerindeki karları temizledi.



Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, soğuk hava dolayısıyla kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için hem devriye atarak hem de vatandaşların bildirmesi durumunda sokakta kalan kimsesizleri araçlarla alarak otellere yerleştiriyor.



Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise sokakta kalan hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için belirlenen beslenme noktalarına bu gece mama bırakacak.

Vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuz durumları tüm ekipleriyle sahada olan Büyükşehir Belediyesinin ALO 153 hattına bildirebilecek.



Aşırı kar yağışı, tipi, buzlanma ve görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle ilçelerde toplu taşıma hizmetleri geçici olarak durduruldu. Seyahat güvenliğini riske atmamak amacıyla otobüsler hizmet veremeyecek.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Lice ilçesi Yünlüce Mahallesi'nde kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan sağlık ekipleri ve hastayı kurtardı.

İş makineleriyle ambulansa yol açan ekipler, bu şekilde hastanın ilçe merkezindeki hastaneye ulaştırılmasını sağladı.



Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, yaptığı açıklamada, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Vali Su, "Genel olarak yollarımız açık bulunmakta, lokal olarak kapalı kırsal yollarda ise ekiplerimiz özverili şekilde çalışmaktadır. Lütfen, güvenliğiniz için kar lastiği, zincir takılı araçla yola çıkınız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.