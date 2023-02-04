Diyarbakır'da yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle şarampole düştü

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Mehmet Faysal Işık yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü.

Olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı.



Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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