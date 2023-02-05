Güneydoğu'da 4 ildeki 670 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Şırnak, Siirt, Mardin ve Batman'da kar nedeniyle 670 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Şırnak İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Merkezde 6 köy, 3 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 14 köy 8 mezra, Uludere'de 3 köy, Güçlükonak'ta 16 köy 1 mezra, Cizre'de 9 köy, 2 mezra ve İdil'de 44 köy 5 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin çalışması sonucu merkezde 2, ilçelerden Uludere'de 3 köy yolu açıldı. Kapalı diğer yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin çabasıyla sabah kapanan Şırnak-Hakkari kara yolu ile Şırnak- Siirt arasındaki Birini mevkisinde kapanan yol ulaşıma açıldı.

Yolda mahsur kalan 1 tır, 3 minibüs ve 2 otomobil kurtarıldı.

Kent merkezinde de belediye ekipleri kapanan yollar ve ana arterleri ulaşıma açarken, tuzlama çalışması sürüyor.

- Siirt

Siirt'te etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.



Yağış ve tipi nedeniyle ilçelerden Şirvan'da 17, Pervari'de 9, Eruh'ta 4, Baykan'da 3 ve Tillo'da 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

- Mardin

Mardin'de Valilik koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, UMKE ve AFAD ekipleri, 10 ilçede yoğun tipi ve kar dolayısıyla kapanan ana arterlerde yolları ulaşıma açtı.

Kent genelindeki kapanan 218 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Türk Kızılay ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri sürücülere ve yolculara yiyecek ikramında bulunuyor.

- Batman

Batman'da kar nedeniyle 311 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, ilçelerden Sason'da 31 köy, 61 mezra, Kozluk'ta 26 köy, 80 mezra, Gercüş 53 köy, 12 mezra, Beşiri'de 20 köy, 25 mezra, Hasankeyf'te de 3 köy olmak üzere 311 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yolların ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor

- Kulp-Muş kara yolu ulaşıma kapandı

Diyarbakır'da etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasındaki yol, bölgede etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 9 Bölge 92. Şube Şefliğince, 30 araç 80 personelle karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

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