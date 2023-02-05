Diyarbakır'da kardan kapanan yol aşılarak doğum yapan kadın kurtarıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan Konak Mahallesi'nde doğum yapan kadın, UMKE ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Çermik'in Konak Mahallesi'nde yaşayan ve doğum sancıları başlayan hamile kadını, yolun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye ulaştıramayan yakınları yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine söz konusu bölgeye UMKE ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yardım gelene kadar evde doğum yapan kadın, burada ilk müdahaleyi yapan UMKE tarafından alınarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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