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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

AA

Diyarbakır'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Vali Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkili olan kar nedeniyle il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü örgün ve yaygın eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

Su, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu belirtti.



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