Bismil Ziraat Odası Başkanlığına Arslan yeniden seçildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Oda binasında yapılan genel kurula mevcut başkan Mehmet Arslan tek aday olarak katıldı.

56 çocuğu, 300 torunu olan ve yörede Hamo Ağa olarak tanınan Arslan yeniden Bismil Ziraat Odası başkanlığına getirildi.

Arslan, kendisini tekrar bu göreve layık gören çiftçilere teşekkür ederek, çiftçilerin tüm sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğini belirtti.









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