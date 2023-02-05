Yenişehir Belediyesince kar temizleme çalışması sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde belediye tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın kesintiye uğramaması için kar temizleme çalışması yürütülüyor.



Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kar yağışı sonrası ulaşımda ve günlük yaşamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla tuzlama çalışması başlatıldı.

Ekipler, kar yağışına karşı aldığı önlemler dahilinde yağış sonrası oluşabilecek buzlanma için de yollara tuz döktü.



İlçeye bağlı kırsal bölgeler başta olmak üzere ilçe merkezindeki mahalleler ve yan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kar temizleme çalışmalarında yaya güvenliğini de ihmal etmiyor.

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