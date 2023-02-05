Diyarbakır, Mardin ve Batman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin ve Batman'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Diyarbakır'da dün başlayan ve bugün de gün boyu etkisini sürdüren kar nedeniyle Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 92. Şube Şefliğince 30 araç ve 80 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kent merkezi ile bağlı köylerde ulaşıma kapanan yolları açmak için çalışma yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı 110 personel 70 iş makinası yardımıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu kapanan 507 mahallenin yolunu açtı.

- İlçelerde otobüs seferleri kısmen başladı

Aşırı kar yağışı, tipi, buzlanma ve görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinin geçici olarak durdurulduğu ilçelerden Bismil, Ergani, Silvan ve Çınar ilçelerinde yeniden otobüs seferleri başlatıldı.

Diğer ilçelerde ise seyahat güvenliğini riske atmamak amacıyla otobüsler hizmet veremiyor.

- Sahipsiz hayvanlar için sokaklara mama bırakıldı

Belediye ekipleri etkili olan kar yağışı ve soğuk dolayısıyla sahipsiz hayvanlar için kentteki 44 noktaya mama bıraktı.

Türk Kızılay Şubesi tarafından da dünden bu yana sürücü, yolcu ve karla mücadele çalışması yürüten ekiplere çorba ikramı yapıldı.



Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği, yarın sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Açıklamada, rüzgar ve fırtına nedeniyle soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı.

- Mardin

Mardin'de dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, UMKE ve AFAD ekipleri, 10 ilçede yoğun tipi ve kar dolayısıyla kapanan ana arterlerdeki yolları ulaşıma açtı.

157 mahallede kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.



İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz başkanlığında oluşturulan koordinasyon merkezinde 112 Acil Sağlık ekipleri gelen ihbarlar üzerine ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerine sevk edilerek, vatandaşların hastanelere ulaştırılması sağlanıyor.

Bu kapsamda il genelinde ambulans, kar paletli ambulans ve UMKE araçlarıyla şu ana kadar 48 hasta hastanelere ulaştırıldı.

-Mahsur kalan elektrik arıza ekibi kurtarıldı

Elektrik arızasına müdahale için giderken merkez Artuklu ilçesinde kırsal Hamzabey Mahallesinin Akbağ mevkisinde mahsur kalan ekiplerin kurtarılması için de AFAD İl Müdürü Davut Esen koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Ekipler, işçilerin bulunduğu aracı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sürücü ve yolculara çorba ikramında bulundu, sahipsiz hayvanlar için de belirlenen noktalara mama bıraktı.

- Kuvvetli rüzgar uyarısı

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte mağduriyet yaşanmaması için gece boyunca tüm ekiplerin sahada çalıştığını, yol açma, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaların bugün de yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojiden alınan verilere göre yarın ilde rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini belirterek, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadesine yer verdi.

Kentte bazı esnafın olumsuz hava koşulları nedeniyle iş yerini açmadığı görüldü.

Kar, kentteki tarihi yapılarda ise güzel görüntü oluşturdu.

- Batman

Batman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Gercüş-Midyat kara yolunun Ayrancı Geçidi mevkisi ile Batman-Beşiri ilçesi arasındaki Kıra Dağı mevkisinde kapanan yollar ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama çalışması yürütüyor.

Kapanan 312 köy ve mezra yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Gercüş ilçesi Vergili köyü mevkisinde karda mahsur kalan bir aile jandarma karakoluna sığındı. Jandarma tarafından aileye yemek ve çay ikramında bulunuldu.

Aile daha sonra İl Özel İdare ekiplerine teslim edilerek, ilçeye nakilleri sağlandı.

- Vali Ekrem Canalp çalışmaları yerinde inceledi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kırsalda devam eden yol açma çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezini de ziyaret eden Canalp, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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