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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da depremden etkilenenlere yardım

AA

Diyarbakır'da depremden etkilenenlere yardım

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara yardım yapılıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik tarafından, depremden etkilenen vatandaşların can güvenliğini korumak ve soğuk havadan etkilenmemelerini sağlamak amacıyla Seyrantepe Spor Salonu, Kayapınar Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yenişehir Köşkler Salonu, Yenişehir Gençlik Merkezi, Bağlar Gençlik Merkezi, Fuar ve Kongre Merkezi, Diyarbakır Stadyumu, Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi, Talaytepe Spor Kompleksi, 75 Tenis Kortu, Sümer Park toplanma alanı olarak belirlendi.

Cami ve tek katlı taziye evleri de vatandaşların hizmetine açıldı. Toplanma ve kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara başlandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplanma ve kurtarma alanlarında vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Ayrıca vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla tesislerde çalışmalar sürüyor.

Yapılacak yemekler, enkaz yerlerinde öğle ve akşam olmak üzere vatandaşlara ikram edilecek.

Ayrıca, Ulaşım Daire Başkanlığı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun talimatıyla depremin ardından ulaşımda sorun yaşanmaması için harekete geçti. Alınan karar doğrultusunda şehir içinde Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler vatandaşları ücretsiz taşıyor. Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları saat 01.00'e kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okulların spor salonları ve öğretmenevleri vatandaşların kullanımına açıldı. Yemek hizmeti veren okullarda, ihtiyacı olan vatandaşlar için yemek çıkarmak üzere hazırlıklar tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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