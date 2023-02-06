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Diyarbakır'da depremde yıkılan binadan yaklaşık 11 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

AA

Diyarbakır'da depremde yıkılan binadan yaklaşık 11 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

DİYARBAKIR (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binada, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 11 saat sonra 1 kişi kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanının enkazında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 11 saat sonra yıkılan binanın enkazından Osman Cengiz adlı kişi çıkarıldı.

Enkazdan yaralı çıkarılan Cengiz, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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