Diyarbakır'da depremde yıkılan binadan yaklaşık 11 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binada, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 11 saat sonra 1 kişi kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanının enkazında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 11 saat sonra yıkılan binanın enkazından Osman Cengiz adlı kişi çıkarıldı.

Enkazdan yaralı çıkarılan Cengiz, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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