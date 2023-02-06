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Adalet Bakanı Bozdağ, deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu:

AA

Adalet Bakanı Bozdağ, deprem bölgesi Diyarbakır'da konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin provokatif paylaşımlara karşı adli süreçlerin işletildiğini bildirdi.

Bakan Bozdağ, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak ve diğer yetkililerle merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'nda depremde yıkılan Serin-2 Apartmanı'nın enkazında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi alan Bozdağ, burada yaptığı açıklamada, bölgedeki ekiplerin, enkaz altındaki vatandaşlara sağ ve salimen ulaşmak için çalışmaları büyük gayretle sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Bozdağ, dileklerinin enkazlardaki her bir vatandaşı canlı çıkarmak olduğunu vurgulayarak, "Tabii vatandaşlarımızın bu süreçte sağduyulu ve soğukkanlı olması, özellikle trafik ve diğer konularda yetkililerin uyarılarına hassasiyet göstermesinde çok büyük fayda vardır. Trafik yoğunluğu Diyarbakır'da maalesef arzu edilenin üstünde, yolların geçişe elverişli şekilde olmasında fayda bulunmaktadır. Burada hassasiyet gösterilirse çok daha faydalı sonuçlar almaya katkıda bulunmuş oluruz." dedi.

Bazı provokatif paylaşımlar yoluyla insanları maniple eden yaklaşımlara karşı duyarlı olunması çağrısında bulunan Bozdağ, "Bunlarla ilgili zaten hem kolluk güçlerimiz hem de cumhuriyet başsavcılıkları harekete geçmiş durumdadır. Adli süreçler de işletilmektedir. Bütün vatandaşlarımızın yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerinde büyük fayda olduğunu buradan ifade etmek isterim çünkü doğru bilgi ancak yetkili ağızlardan ulaşmaktadır." diye konuştu.

- "Çok az sayıda vatandaşımızın hayati riski var"

Bakan Bozdağ, Diyarbakır merkezde Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde hayatını kaybeden ve yaralananların bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Toplam 7 binada çökme var. Bu binalardan 5'i Bağlar, ikisi Yenişehir ilçemizde. Bağlar ilçemizdeki binalardan biri boş, içinde mukim herhangi insanımız yok. Diğer binalarda mukim insanlarımız var. Şu ana kadar hastanelere kaldırılan yaralı vatandaş sayımız 478 civarında. 203 vatandaşımız da taburcu edilmiştir. Diğerlerinin tedavileri devam etmektedir. Çok az sayıda vatandaşımızın hayati riski var ama büyük çoğunluğun durumu iyi."

Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerekli koordinasyonun etkin şekilde yürütüldüğüne işaret eden Bozdağ, valilik, belediye, emniyet, jandarma, Kızılay, UMKE, AFAD ve diğer devletin bütün birimlerinin koordinasyon içerisinde çalıştığını anlattı.

Bakan Bozdağ, sahada çalışan ekiplere kolaylıklar dileyerek, vatandaşlardan, çalışmaların sağlıklı yürüyebilmesi için ekiplere yardımcı olmalarını istedi.

"Tekrar büyük geçmiş olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabb'im bir daha böylesi depremleri milletimize, devletimize yaşatmasın diye temenni ediyorum." diyen Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her il, Diyarbakır gibi bu yaraları sarmak, enkazları kaldırmak, insanlarımızı salimen kurtarmak ve yaralı insanlarımızı tedavi ettirmek için büyük seferberlik içerisinde çalışıyorlar. Diyarbakır'da bu çalışmaları bizzat yerinde gördüm. Diğer illerde de bakanlarımız bizzat yerinde çalışmaları hem takip hem de koordine ediyorlar. Tekrar büyük geçmiş olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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