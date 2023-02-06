Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından 2 kadın yaralı kurtarıldı

DİYARBAKIR (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 kadın yaralı olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan 6 binada, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Ekiplerin çalışması sonucu yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağındaki Serin-2 Apartmanının enkazı altından yaklaşık 12 saat sonra 2 kadın yaralı olarak çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.