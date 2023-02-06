Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremde yaralanan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Diyarbakır Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Bozdağ ve beraberindekiler, depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.