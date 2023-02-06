Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 14 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

DİYARBAKIR (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 14 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.
Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından yaklaşık 14 saat sonra 35 yaşındaki Baver Karakoyun kurtarıldı.
Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Karakoyun, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.