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Diyarbakır'da jandarma ekipleri biri çocuk 3 kişiyi enkaz altından kurtardı

AA

Diyarbakır'da jandarma ekipleri biri çocuk 3 kişiyi enkaz altından kurtardı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından biri çocuk 3 kişi çıkarıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timinin, 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan bir binada bulunan, biri çocuk 3 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Paylaşımda, "Bir ses, bir nefes, bir umut. Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, 5 Nisan bölgesinde yıkılan bir binada bulunan ikisi yetişkin, biri çocuk 3 vatandaşımızı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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