Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 31 saat sonra 1 kadın kurtarıldı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 31 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altından, yaklaşık 31 saat sonra Zeynep Ateşoğulları (35) kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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