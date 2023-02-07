Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Bingöl'den depremzedeler için yardım

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Bingöl'den Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere çeşitli yardımlar gönderildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesinden 27 personel, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman'ın talimatıyla AFAD İl Müdürlüğünün koordinesinde arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Kayapınar Belediyesi, deprem yaralarını sarmak ve vatandaşlara destek sunmak amacıyla kent genelinde 60 noktada 5 bin personel ile 100 bin kase çorba ve 30 bin hazır yemek dağıttı.

Kaymakam Karaman, depremin ardından yaraları hep beraber sarmak için çalıştıklarını kaydetti.

Merkez Bağlar Belediyesince de vatandaşlara tahsis edilen 33 konaklama merkezinde 2 günde 25 bin vatandaşa yemek desteği sağlandı, 1500 battaniye dağıtıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, depremin yaralarını sarmak için el birliğiyle mücadele ettiklerini belirterek, "İlçemizde 4 bina yıkıldı. Depremden doğrudan etkilenen vatandaşlarımız var. Belediyemiz, diğer kurumlar ve özel işletmeler yer tahsisinde bulundu. Düzenli olarak yemek ve yiyecek desteği sağlıyoruz." dedi.

- Mardin

Mardin'in Midyat İlçe Belediyesince, depremden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalara destek için iş makinesi, malzeme ve personel sevk edildi.

Vatandaşların desteğiyle toplanan battaniye, elektrik sobası, çocuk bezi, çocuk ve yetişkin kıyafetlerinin yer aldığı tır, bölgeye gönderildi.

Ayrıca, deprem nedeniyle geceyi taziye evleri, spor salonu ve camilerde geçiren vatandaşlara belediye tarafından çorba ve kumanya dağıtıldı.

- Şırnak

Şırnak'ın Silopi Kaymakamlığı tarafından Gaziantep'teki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kaymakamlık tarafından toplanan elektrikli soba, battaniye, bebek bezi, giyim, gıda, yaşamsal malzemeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait spor salonunda toplandı.

Gönüllü öğretmen ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 500 kişi, yardım malzemelerini paketledi. Yardım kolileri, 3 tıra yüklenerek, Gaziantep'e gönderildi.

Güçlükonak ilçesinde toplanan battaniye, giyim, bebek bezi ve mama gibi yardımlar da araçlarla deprem bölgesine gönderildi.

- Bingöl

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamlığı, belediye ve Esnaf Sanatkarlar Odasınca düzenlenen yardım kampanyasında depremzedeler için giysi, battaniye ve gıda gibi yardımlar toplandı.

Kaymakamlık binasında toplanan yardımlar, tırlarla deprem bölgesine gönderilecek.

Vatandaşlardan Yavuz Bingöl, deprem acısının ne olduğunu çok iyi bildiklerini aktararak, "İlçemiz deprem bölgesinde. Nerede bir deprem olsa yüreğimiz parçalanıyor. Depremde mağdur olan kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.

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