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Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor

AA

Diyarbakır'da arama kurtarma ekipleri sismik akustik dinleme cihazları da kullanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında görevli ekipler, sismik akustik dinleme cihazlarıyla arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte yıkılan binaların enkazında, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, belediye, Siirt İHH Arama Kurtarma, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda ekipler, enkaz altındaki depremzedelere ulaşabilmek için megafonla, "Arama kurtarma ekibi geldi, sesimi duyan var mı?" şeklinde sesleniyor.

Çevrede sessizliğin sağlanmasının ardından ekipler, enkazdan gelecek sese odaklanıyor.

Enkaz bölgesinde ihbarlar ve görgü tanıklarının verdiği bilgileri de değerlendiren ekipler, özel eğitimli köpekler ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla çalışmaları titizlikle yürütüyor.

Yakınları enkaz altında kalan kişilerin, saatler sonra enkazdan sağ kurtarılanların haberleriyle umutlu bekleyişi sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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