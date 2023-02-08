AFAD gönüllüleri depremzedelerin yardımına koşuyor

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DİYARBAKIR (AA) - Türkiye'nin farklı bölgelerinden Diyarbakır'a gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri, depremzedelerin yardımına gidiyor.

Diyarbakır'a gelen her meslekten çok sayıda AFAD gönüllüsü, buradan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderiliyor.

Hava ve kara yoluyla Diyarbakır'a gelen gönüllüler, depremden etkilenen bölgelere gidiyor. İstanbul'dan gelen yaklaşık 1000 gönüllü de yapılan bilgilendirmenin ardından otobüslerle Hatay'a doğru yola çıktı.

İstanbul'dan gelen tıp fakültesi öğrencisi Musa Pektaş, AA muhabirine, depremzedelere yardım etmek amacıyla Diyarbakır'a geldiğini belirterek, "Daha önce Van depremini yaşadım. Depremdeki vatandaşlarımızın halini anlayabiliyorum. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Umarım faydalı oluruz." dedi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinden gelen 18 yaşındaki Botan Demir de depremzedelere ellerinden gelen yardımı yapmak için çalışacaklarını söyledi.

Gönüllülerden Cansu Ateşçier ise çok zor günlerden geçtiklerini ifade ederek, "Elimizden geleni yapacağız inşallah. Bir su taşısak bile kardır. Hatay'a gideceğiz." diye konuştu.

Ahmet Biçer de depremzedeler için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi.

Serhat Can ise gidecekleri Hatay'da her türlü yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

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