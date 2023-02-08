Ergani Kaymakamı Karaaslan, depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toplanma merkezlerinde konaklayan vatandaşları ziyaret etti.



Belediye tarafından belirlenen toplanma merkezlerinde barınan vatandaşlarla görüşerek, talepleri dinleyen Karaaslan, mağduriyet yaşayan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Toplanma merkezlerinde her gün 3 bin kişiye sıcak yemek verildiğini dile getiren Karaaslan, depremden etkilenen Diyarbakır'a günde 5 bin ekmek ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri gönderdiklerini belirtti.



Kaymakam Karaaslan, yarından itibaren Malatya'ya da günlük 10 bin ekmek ve ihtiyaç malzemeleri göndereceklerini anlatarak, şunları kaydetti:



"Belediyemiz bünyesinde kurulan 30 kişilik AFAD ekibimiz Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Diyarbakır'da enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için yoğun çaba sarf eden AFAD ekibimiz Adıyaman'da da çalışmalara destek verecek. Ergani Belediyesi Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki binalarda hasar tespit çalışması yapıldı. Şu ana kadar 130 binada yaptığımız tespitlerde sadece sıva çatlaklarının oluştuğunu gözlemledik. Taramamız tüm ilçedeki binaları kapsıyor. Yoğun mesai harcayan tüm ekiplerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Millet ve ülke olarak deprem felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."

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