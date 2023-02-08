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Şırnak, Siirt, Bingöl ve Mardin'den deprem bölgesine yardım

AA

Şırnak, Siirt, Bingöl ve Mardin'den Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından toplanan yardımlar bölgeye gönderildi.

Şırnak, Siirt, Bingöl ve Mardin'den deprem bölgesine yardım

DİYARBAKIR (AA) - Şırnak, Siirt, Bingöl ve Mardin'den Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından toplanan yardımlar bölgeye gönderildi.

Şırnak Valiliği koordinasyonunda, merkez ve Güçlükonak ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında giyim ve yiyecekten oluşan 26 bin kişilik paketler, öğretmen ve personel tarafından hazırlandı.

Halk Eğitim Merkezinde de vatandaşlar tarafından gıda ve giyim malzemeleri toplandı. Yardım malzemelerinin yer aldığı 5 tır, Gaziantep'e gönderilmek üzere yola çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, AA muhabirine, ilk etapta deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara temel ihtiyaçları için kumanya hazırladıklarını söyledi.

Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Şırnak'ta da seferberlik ilan edildiğini aktaran Tetik, "Böyle günler birlik ve beraberlik günleridir. Rabbim bir daha yaşatmasın." dedi.

Güçlükonak Kaymakamlığı ve belediye organizasyonunda toplanan su, ekmek, bebek bezi, bebek maması ve 1100 battaniyenin bulunduğu tır da Adıyaman'a gönderildi.

Uludere Kaymakamlığınca başlatılan kampanyada toplanan yardımlar 8 tırla deprem bölgesine sevk edildi. Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan, bu zor süreçte depremzedelerin yanında olduklarını belirterek, "Uludere halkına teşekkür ediyorum. Yardım toplama merkezlerimiz mevcut, yardımlar toplanmaya devam ediyor. Yardımlar toplandıkça sevkiyatımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

- Siirt

Siirt'te başlatılan kampanyaya katılan vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına elektrikli ve tüplü ısıtıcı, battaniye, gıda ve giyecek yardımında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünce, Adıyaman'a 6 ambulans, Hatay'a 4 ambulans, Gaziantep Nurdağı'na ambulans ve UMKE aracı, Gaziantep İslahiye'ye ambulans, UMKE aracı ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmek üzere bir firmadan hibe alınan serum gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Siirt Temsilciliği de Kahramanmaraş'a 1 tır gıda ve giyim yardımında bulundu.

- Bingöl

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamlığı, belediye ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen kampanya kapsamında depremzedeler için giysi, battaniye, çadır, su, bebek maması gibi ürünler toplandı.

Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği ve yoğun tipiye rağmen gelen yardımlar, Kaymakamlık binasında paketlendi ve tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

- Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında şu ana kadar 7 damperli kamyon, 33 pikap, 8 römork, 14 ekskavatör, loder, mobil çorba aracı, 3 mobil yakıt tankı, 6 minibüs, 2 mobil kurtarma aracı, 6 itfaiye kurtarma aracı, 3 binek araç Gaziantep ve Adıyaman'a sevk edildi.

Adıyaman'a 2 tırla 39 bin 140 ekmek, 6 tırla içme suyu, 1500 battaniye, 500 mont, Gaziantep'e 3 tırla 82 bin 500 ekmek, 4 tırla içme suyu, 500 mont gönderildi. 323 personel Adıyaman ve Gaziantep'te görevlendirildi.

Savur ilçesinden de su, 5 bin kişilik yemek ve mutfak malzemeleri gönderildi.

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