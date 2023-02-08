Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazında yürütülen çalışmaları inceledi

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DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yıkılan binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Bakan Bozdağ, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, beraberinde Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi'nde yıkılan Hisami Apartmanı'nın enkazındaki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Bozdağ, bu esnada ekiplerin sismik akustik dinleme cihazlarıyla yaptığı çalışmaya da çömelerek eşlik etti.



Yakınları enkaz altında kalan vatandaşlarla da görüşen Bozdağ, daha sonra depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı diledi.





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