Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti

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DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yenişehir Spor Salonu'nda depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Barınma imkanı sağlanan vatandaşlarla sohbet eden Bozdağ, yemek kazanlarının başına geçerek yemek dağıtımına destek oldu.

Daha sonra merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yıkılan Yoldaş Apartmanı ve Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı enkazındaki arama ve kurtarma çalışmalarını inceledi.

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bozdağ, yakınları enkaz altında kalan vatandaşlarla görüştü.

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