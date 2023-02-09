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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu'daki 4 ilden depremzedelere yardım seferberliği

AA

Doğu'daki 4 ilden depremzedelere yardım seferberliği

DİYARBAKIR (AA) - Bingöl, Şırnak, Siirt ve Batman'dan depremzedeler için çeşitli yardımlar gönderildi.

Bingöl'ün Solhan Kaymakamlığı ile Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek amacıyla başlatılan kampanyaya hayırseverler destek veriyor.

Kaymakam Muhammed Çetin, deprem bölgesinde zarar görenlerin acil ihtiyaçlarını gidermek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belediyenin işbirliğiyle hayırseverlerin ulaştırdığı malzemeleri deprem bölgesine gönderdiklerini belirterek, "En büyük temennimiz bu sıkıntıların bir an önce ortadan kalkması, bir daha yaşanmaması." dedi.

- Şırnak

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal köylerinde yaşayan oduncular tarafından deprem bölgesi için 60 ton odun toplandı.

Oduncu Sadık Babat, ülkede yaşanan felaketin yaralarını sarmak için ellerinden geleni yapmak istediklerini dile getirerek, "Bu odunları deprem bölgesinde yakacakları olmayan ihtiyaç sahipleri için kestik." diye konuştu.

- Siirt

Siirt'te de Valilik koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar depremzedeler için başlatılan kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Elektrikli ısıtıcı, kullanılmamış kıyafet, battaniye, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin ağırlıkta olduğu yardımlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün salonlarında toplandı. Dün 10 tır bugün de 23 tır olmak üzere 33 tır insani yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Pervari Kaymakamlığı koordinasyonunda ise kamu çalışanları, esnaf, merkez ve köylerde toplanan 4 araç malzeme ile Siirt Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan 112 bin 506 ekmek deprem bölgelerine sevk edildi.

Kentte oturan kamu görevlisi Ergün Çamurdaş'ın 4 yaşındaki kızı Safiye Çamurdaş da kumbarasında biriktirdiği 495 lira harçlığını deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırmak üzere Türk Kızılay Siirt Şubesine teslim etti.

- Batman

Batman Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaç duyduğu malzemeler, depolarda toplanıp deprem bölgelerine sevk ediliyor.

Batman'daki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşların desteğiyle gıda maddesi, giyim, battaniye ve ısıtıcıdan oluşan 41 araçlık yardım malzemesi toplandı.

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