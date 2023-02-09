Dicle ve Siirt üniversitelerinden depremzedelere destek

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DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Siirt Üniversitesince, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım ulaştırıldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 5 bin 616 şişe su, 2 bin 688 mum, 2 bin kibrit, 10 bin 500 ekmek ve 25 bin 20 paket helva deprem bölgesine ulaştırıldı.

Siirt Üniversitesinin "İyilik Kervanına Sen de Katıl" temasıyla başlattığı yardım kampanyasına katılan personel, öğrenci ve gönüllülerin sunduğu katkılarla hazırlanan kışlık kıyafet, battaniye, ısıtıcı, temizlik ve hijyen malzemeleri ile kuru bakliyattan oluşan yardım malzemeleri de deprem bölgesine gönderildi.

Yarına kadar devam edecek kampanyada ilk yardım tırı bölgeye uğurlandı.



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