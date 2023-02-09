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Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin açıklamada bulundu: (1)

AA

Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin açıklamada bulundu: (1)

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgelerindeki adli süreçleri yönetmek üzere şu ana kadar 206 Cumhuriyet savcısının Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

İncelemelerinin ardından Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulunan Bozdağ, yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında Diyarbakır'da da arama, tarama ve kurtarma faaliyetlerinin büyük bir titizlik ve özenle kurumların ve uzmanların koordinesinde yürütüldüğünü söyledi.

Diyarbakır'da 7 müstakil binanın tamamen çöktüğünü, birinde insan bulunmadığını anımsatan Bozdağ, "Bugüne kadar 6 binadan enkaz altından 322 vatandaşımız çıkarıldı, maalesef bunlardan 192'si vefat etti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Enkaz altından 130 vatandaşımız da sağ çıkarıldı. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları, vatandaşlarımızı arama, tarama, kurtarma çalışmaları büyük bir titizlikle özenle yürütülmektedir." dedi.

Bozdağ, çalışmalarda büyük bir koordinasyon yapıldığını ve her enkazda yeterinden fazla teknik uzmanlar bulunduğu gibi ekipmanların da söz konusu olduğunu dile getirerek, Diyarbakır genelinde afet kapsamında değişik alanlarda 11 bin 906 personelin çalıştığını, 1193 aracın da kullanıldığını kaydetti.

Diyarbakır'da personel ve araçların yeteri kadar olduğunu vurgulayan Bozdağ, kentin diğer illere ekip ve araç yardımı yaptığını aktardı.

Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da bugüne kadar toplam 1091 vatandaşın hastaneye başvurduğunu dile getirerek, "Şu an hastanelerimizde bulunan yaralı vatandaş sayımız 136 civarındadır ve bunların içerisinde durumu ciddi olan vatandaşlarımız da bulunmaktadır." diye konuştu.

Bozdağ, bugün 6 yaşındaki Beşir Yıldız'ın enkazdan sağ çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak, arama kurtarma personeline teşekkür etti.

- "Diyarbakır'da barınma sorunu bulunmuyor"

Diyarbakır'da 170 bin vatandaşın konaklama ve günde 3 öğün yemek ihtiyaçlarının valilik koordinesinde karşılandığını belirten Bozdağ, Diyarbakır'da barınma sorununun bulunmadığını bildirdi.

Bozdağ, hasar tespit komisyonlarının da çalışmalarını sürdürdüğünü, 81 komisyonun 162 personelle hasar tespit çalışmalarını teknik usullere uygun bir şekilde yerine getirdiğini dile getirerek, 928 vatandaşa psikososyal destek verildiğini kaydetti.

Yargısal faaliyetler çevresinde de atılan adımların bulunduğunu aktaran Bozdağ, "Deprem felaketinin etkisi nedeniyle deprem olan bölgelerdeki Cumhuriyet savcılarımız ve adliye personelimiz de depreme maruz kaldığı ve onlardan etkilendikleri için deprem bölgelerindeki adli süreçleri yönetmek üzere şu ana kadar 206 Cumhuriyet savcısı değişik deprem bölgelerine Hakimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından görevlendirildi. Bundan sonra da ihtiyaç olan her yere Hakimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından gerekli görevlendirmeler yapılacaktır. Şunu da özellikle ifade etmek isterim; görevlendirmeler gönüllülük esasına göre yapılmaktadır." şeklinde konuştu.

Bozdağ, vefat eden vatandaşların cenazelerinin yakınlarına teslimi hususunda hem Cumhuriyet savcılıkları hem de Adli Tıp Kurumunun birlikte sağlık ekipleriyle beraber çalıştığına işaret ederek, Adli Tıp Kurumu üzerinden de şu ana kadar bölgeye 180 uzman doktor ve teknikerin görevlendirildiğini, sağlık hizmetlerinin sağlıklı yürümesi bakımından Sağlık Bakanlığının da görevlendirme yaptığını kaydetti.

Adalet Bakanlığı'nın 721 personelini bölgeye görevlendirdiğini, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı 19 CEKUT ekibinin deprem bölgelerinde 326 gönüllüyle arama kurtarma ve tarama faaliyetlerine katıldığını ve son 2 gün içerisinde 38 kişiyi enkaz altından çıkardığını anlattı.

(Sürecek)


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