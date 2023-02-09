Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin açıklamada bulundu: (2)

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerdeki yıkımlara ilişkin, "İhmali, kusuru olanlar ve deprem sonrası ortaya çıkan yıkımlar nedeniyle sorumlu olanların tespit edilmesi ve yargı önünde hesap vermesi sağlanacaktır." dedi.

Bakan Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yaptığı açıklamada, depreme ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Adli sürece değinen Bozdağ, "Diyarbakır başta olmak üzere, diğer bütün depreme maruz kalan illerimizdeki tüm cumhuriyet başsavcılıkları bu binalarla ilgili, bu binaları yapanlar ve bununla ilgili süreçlerde katkısı olanlar, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar da başlatılmıştır. İhmali, kusuru olanlar ve deprem sonrası ortaya çıkan yıkımlar nedeniyle sorumlu olanların tespit edilmesi ve yargı önünde hesap vermesi sağlanacaktık. Şu anda bütün cumhuriyet başsavcılarımız harekete geçmiştir. Bundan vatandaşlarımız emin olsun." ifadesini kullandı.

- "İhmali olanların hukuk önünde hesap vermeleri temin edilecektir"

Bozdağ, şu anda vatandaşlara sağ salim ulaşmak için herkesin seferberlik içerisinde çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ama öte yandan cumhuriyet başsavcılıklarımız her yerde bu olaylarla ilgili adli tahkikatlarını başlattılar. Araştırmaları, soruşturmalar devam ediyor. Bunun sonucunda, dediğim gibi kusuru, ihmali, eksiği olan her kim varsa onların üzerine gidilecek ve onlar yargı önüne çıkarılacak ve hukuk önünde hesap vermeleri temin edilecektir. Zaten yasalarımızın, savcılarımıza da emri bu yöndedir. Savcılarımızın yaptığı da yasalarımızın amir hükümlerine uymaktan ibarettir. Bu hükümlerin gereği, bu süreç içerisinde yerine getirilecektir. Herhangi bir kişinin himaye edilmesi, görmezden gelinmesi söz konusu olmayacaktır. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun, görevi ne olursa olsun, hepsinin üzerine sonuna kadar gidilecek. Maddi hakikat bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılacak ve dediğimiz gibi mahkemelerimiz adli makamlarımız, bunları hukuk içinde ve hukuka uygun bir biçimde gerekleri elbette takdir edeceklerdir. Biz de bu adli süreçleri, milletimiz gibi yakından takip edeceğiz. Bu hususu da burada ayrıca ifade etmek isterim."

- "Bu dönemde fırsatçılar türedi"

Fahiş fiyatlara değinen Bozdağ, "Bu dönemde fırsatçılar türedi. Maalesef insanlarımızın bu acı zamanında fiyatları fahiş arttıranlardan tutun da pek çok ahlak ve hukukla bağdaşmayan usul ve yöntemlerle buradan gayrimeşru kazanç elde etmek isteyenleri de görüyoruz. Bunlarla ilgili hem belediye zabıtaları hem ilgili görevliler hem de cumhuriyet başsavcılıkları, bu tür gayriahlaki, gayrihukuki, gayriinsani davranışla böylesi bir zamanda gayrimeşru kazanç peşinde koşanlarla ilgili de gerekli hukuksal yaptırımları işletecekler ve bunların üzerinde ayrıca durulacaktır. Bunlar çok değil. Onu da söyleyeyim, sayısı az ama vatandaşlarımızın hepsini az da olsa bu sayıdaki insanlar rahatsız etmektedir. İnsanlarımızı rahatsız eden herkesle bizim de bu noktada onların karşısında hukuku koymamızda büyük fayda vardır. O yüzden de hem belediye görevlileri hem ilgili bakanlıklarımızın denetim elemanları hem de suç oluşturan bir hal varsa cumhuriyet başsavcılıkları bunlarla ilgili de gereken iş ve işlemleri sürdüreceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk milleti asil bir millettir"

Sosyal medya mecralarında ve değişik yerlerde provokatif haberler yayan ve bunları insanları tedirgin edecek şekilde dolaşıma sokanların olduğunu aktaran Bozdağ, şöyle konuştu:

"Provokasyon yapanlar var. Gayriinsani, gayriahlaki, gayrihukuki vicdansızca iş ve işlemler yapanlar var. Geçenlerde bir tanesi, enkaz altında can derdinde olan bir kardeşimizle konuşuyor, onu kayda alıyor, alaya alıyor ve bunu yayınlıyor. Cumhuriyet başsavcılıkları harekete geçip, adli süreçleri işletince de başkaları buna sahip çıkıyor. Aslında herkesin şunu demesi lazım; böylesi bir ahlaksızlığı, böylesi bir vicdansızlığı yapana hukuk ne lazımsa gereğini yapsın demek lazımken, bazı kişilerin bunlara sahip çıktığını görüyoruz. Onların yaptığı vicdansızlık, ahlaksızlık, hukuksuzluk kadar bunu yapanlara, bunları yapanlara sahip çıkanların yaptığı da o kadar vicdansızlıktır, o kadar hukuksuzluktur, o kadar ahlaksızlıktır.



Hiç kimsenin, milletimizin can derdinde olduğu, herkesin evlatlarını enkaz altından çıkarmak için umutla beklediği, çalışanlara destek verdiği, dua ettiği bir dönemde milletimizin duygularıyla, hassasiyetleriyle alay etmeye, onları aşağılamaya hakkı yoktur. Bu süreçleri provoke etmeye hakkı yoktur. Aziz milletin evlatlarına da bu yakışmıyor. Türk milleti asil bir millettir. Onun evlatlarına bu yakışmıyor. Bunların sayısı çok az. Bir denizin yanında damla gibi. Bu damla az da olsa herkesi rahatsız ediyor. Böylesi bir vicdansızlığı insanların hoş görmesi de o vicdansızlıktan daha büyük bir vicdansızlıktır."

Bozdağ, milletin huzurunu, barışını, birbiriyle dayanışmasını, birbirine olan saygı ve sevgisini yok etmeyi amaçlayan ahlak ve şeref yoksunu yaklaşımlara karşı, herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Herkesin can derdinde olduğu bir dönemde bu tür yaklaşımları insani ve ahlaki bulmadıklarını anlatan Bozdağ, bu tür ahlaksızlık, vicdansızlık ve hukuksuzluk yapanlara karşı milletin, vicdandan, ahlaktan yana tavır koyacağına ve bunları reddedeceğine yürekten inandığını bildirdi.

Çalışmaların Diyarbakır'da olduğu gibi diğer illerde de devam ettiğini vurgulayan Bozdağ, "İnşallah kısa süre içerisinde bu felaketin enkazını kaldırma ve enkaz altında olan vatandaşlarımıza ulaşma imkanı bulacağız." dedi.

Bakan Bozdağ, sahada çalışan bütün ekiplere teşekkür ederek, vatandaşların da desteğiyle büyük seferberlik içerisinde çalışıldığını, enkaz altındaki vatandaşlara sağ salim ulaşılması için dua ettiklerini sözlerine ekledi.

(Bitti)

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