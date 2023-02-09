Diyarbakır'da yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hani ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadını hastaneye ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilçelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hani'nin Çukur Mahallesi'nde doğum sancısı başlayan kadının yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Söz konusu mahalleye sevk edilen sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Ekiplerin yardım istediği Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

İş makineleriyle yürütülen çalışma sonucu yol açılarak, sağlık ekiplerinin kadına ulaşması sağlandı.

Kadın Hani Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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