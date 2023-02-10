"Asrın felaketi"nden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentteki yıkılan binalarla ilgili soruşturma işlemlerine başlandığını bildirdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

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