Bağlar Belediyesinden asansör kullanımına yönelik uyarı

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde asansörlerin hasar görmüş olabileceğinden dolayı yetkili servis tarafından kontrolü yapılmadan kullanılmaması uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yetkili servis ve ilgili makamlar tarafından kontrolü yapılmayan asansörleri kullanmamaları istendi.

Depremin etkisiyle asansörlerde ray kayması başta olmak üzere çeşitli hasarlar meydana gelme ihtimali olduğu dile getirilen açıklamada, "Deprem sonrası binalarda asansörlerin hasar görmüş olabileceğinden yetkili servisler tarafından kontrolleri yapılmadan kesinlikle kullanılmaması ve bina sorumluları ve sakinleri tarafından gerekli tedbirlerin alınması önemlidir." ifadeleri kullanıldı.



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