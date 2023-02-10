Diyarbakır'da cuma namazında tüm camilerde depremzedeler için dua edildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da cuma namazı öncesi camilerde "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.

Depremlerden sonraki ilk cuma namazını kılmak için merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, avluya serdikleri halı, kilim ve seccadelerin üstünde saf tuttu.

Namaz öncesi depremde hayatını kaybedenler, yaralı çıkarılanlar ve depremzedeler için dua edildi.

Hutbenin okunmasının ardından cemaat, cuma namazını eda etti.

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