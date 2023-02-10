Dicle Üniversitesinden 10 bin depremzedeye yemek ikramı

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DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi (DÜ), "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 bin depremzedeye yemek ikramında bulundu.



DÜ'den yapılan açıklamaya göre, DÜ yemekhanesinde depremzedelere yemek ikram edildi.



Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, ikramların devam ettiği yemekhaneyi ziyaret etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

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