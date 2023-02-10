Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da depreme ilişkin açıklamada bulundu: (1)

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili, sorumlular hakkında her tür tedbir kararlarının (gözaltı, tutuklama, yurt dışına çıkış yasağı vs) alınması konusunda gerekenlerin yapıldığını söyledi.

Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, depremin yaşandığı illerde olduğu gibi Diyarbakır'da da enkaz kaldırma ve enkaz altındaki vatandaşlara sağ salim ulaşma konusunda hummalı çalışmanın sürdürüldüğünü söyledi.

Bozdağ, Diyarbakır'da tamamen yıkılan 7 binadan şu ana kadar birinin enkazının tamamen kaldırıldığını, diğerlerinde enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yarın itibarıyla 5 enkazın daha kaldırılmasının tamamlanacağını değerlendiriyoruz. Şu ana kadar enkazdan çıkarılan vatandaşımızın sayısı 387 ve bu çıkan vatandaşlarımızdan ağır yaralı olanlar var. Bunlar içerisinde vefatlar var. 255 vefat var şu ana kadar. 387'den 255'i vefat, 42'si ağır yaralı, diğerleri ise yaraları daha hafif ve hayati tehlikesi olmayan vatandaşlarımız." diye konuştu.

Şu ana kadar barınmayla ilgili Diyarbakır'da herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Bozdağ, kurulan çadır kentlerde 908 çadırda şu ana kadar 7 bin 216 vatandaşın barındığını kaydetti.

- "Uzman arama kurtarma ekibi ve araç gereç konusunda eksiklik söz konusu değil"

Bozdağ ayrıca, barınma merkezleri denilen yerlerde devlete ait Diyarbakır'daki sosyal tesislerde, kapalı spor alanlarında, camilerde ve pek çok başka kullanıma müsait alanda şu ana kadar 192 bin 945 vatandaşın barındığını dile getirerek, bundan sonra da bu barınma ihtiyacını karşılamaya devam edeceklerini bildirdi.

Bu çalışmalar sırasında pek çok personelin görev aldığını, şu ana kadar afetin genelinde toplam 12 bin 816 personelin ve 1243 aracın aktif olarak kullanıldığını, değişik alanlarda hizmet verdiğini anlatan Bozdağ, "Diyarbakır'da çalışan uzman arama kurtarma ekibi ve bunlara yardımcı olan araç gereç konusunda herhangi bir eksiklik söz konusu değildir. 7/24 ara vermeksizin vardiya usulü çalışılmaktadır. Bu çalışmalar da aynı şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, vatandaşlara 3 öğün yemek ikramı yapıldığını belirtti.

- "6 bin 640 binada, 87 bin 857 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları konusunda da yoğun bir faaliyet olduğuna işaret eden Bozdağ, şu ana kadar 152 komisyonun Diyarbakır'da hasar tespit çalışmaları yaptığını ifade etti.

Bozdağ, şöyle dedi:

"Bugüne kadar 6 bin 640 binada, 87 bin 857 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade etmek isterim. Ayrıca vatandaşlarımıza psikososyal destek de verilmektedir. Şu ana kadar 23 ekip, 221 personel ile 8 bin 931 vatandaşımıza psikososyal destek vermiştir."

- "Sorumluların yargı önüne çıkarılması için gayretle çalışmalar yürütülmektedir"

Deprem yaşanan illerde ve Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıkılan binalar ve hasar gören yerlerle alakalı adli tahkikatların başlatıldığını bildiren Bozdağ, adli süreçlerin cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Bozdağ, bugün de adli süreci başlatan başsavcılıkların hepsinin bunu basına duyurduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Delillerin toplanması, sorumluların tespit edilmesi ve bunların yargı önüne çıkarılması için büyük bir gayretle çalışmalar yürütülmektedir. Sorumlu olanların, gerekenlerin tutuklanması, gözaltı veya bulunamadığı takdirde yakalama kararlarının çıkarılması, yurt dışına çıkış yasakları konması, her türlü Ceza Muhakemesi Kanunu'nun öngördüğü tedbir kararlarının alınması konusunda gerekenler yapılmaktadır. Çünkü cumhuriyet başsavcılıklarının herhangi bir talimata ihtiyacı yok. Resen soruşturma başlatma, delilleri toplama, ilgililer hakkında tedbir taleplerinde bulunmak ve bunları takip etmek yasal görevleridir."

(Sürecek)





































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