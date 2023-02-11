Diyarbakır'da depremzedelere yardımlar sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da depremzedelere yardımlar devam ediyor.

Merkezi Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, merkez Yenişehir Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda ve Yenişehir Belediyesi ile hayırseverlerin katkılarıyla 200 vatandaşa Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde konaklama hizmeti sağlıyor.

Merkezde depremzedelere günlük 3 öğün sıcak yemek veriliyor ayrıca yakınları enkaz altında kalan ve arama kurtarma çalışmalarını takip eden vatandaşlara günlük sıcak çay, çorba ve yemek hizmeti sunuluyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan da Ergani Belediyesi tarafından deprem bölgelerine 19 tır yakacak, giyim, gıda gönderildiğini, seyyar yemekhane kurulduğunu belirtti.

Karaaslan, deprem bölgelerinde arama kurtarma, enkaz kaldırma çalışmalarına katılmak üzere 15 araç ve 30 AFAD ekibi ile malzeme gönderdiklerini bildirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun talimatıyla depremin ardından ulaşımda sorun yaşanmaması amacıyla başlatılan ücretsiz toplu taşıma hizmeti devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler, şehir içinde 20 Şubat'a kadar vatandaşları ücretsiz taşımayı sürdürecek.





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