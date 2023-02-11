Dicle Üniversitesinden depremzedelere psikososyal destek

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DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN / MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek hizmeti başlatıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde Diyarbakır'da yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Depremin hafızalarda oluşturduğu izlerin silinmesi için de DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde depremzedelere yönelik Psikososyal Destek Polikliniği oluşturuldu.

Poliklinikte öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve psikologlardan oluşan 22 kişilik uzman ekip, tedavisi sürenleri hastane odalarında ziyaret ediyor, kliniğe gelenlerle yüz yüze görüşüyor ya da depremzedelerle görüntülü konuşarak psikososyal destek hizmeti sunuyor.

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerinde Diyarbakır'ın yanı sıra depremin etkili olduğu Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan getirilen yaralıların da tedavisinin yapıldığını söyledi.

Akdağ, depremden etkilenen vatandaşların da hastaneye başvurduğunu ifade ederek, bunun için Psikososyal Destek Polikliniği oluşturduklarını belirtti.

Birimde 22 kişinin görev yaptığını anlatan Akdağ, "Ekip görev dağılımı yaparak, poliklinik ve klinikte hastalarla görüşme seansları yapıyor. Tüm vatandaşlarımıza deprem nedeniyle yaşadıkları travma ve stresten dolayı oluşan sıkıntıları için hizmet etmeye hazırız." dedi.

- "Çocuklar sosyal medya ve haberlerden uzak tutulmalı"

Poliklinikte görevli Dr. Öğr. Üyesi Betül Uyar da depremin 10 ilde yaşayan herkeste büyük travmaya sebep olduğunu belirtti.

Depremin korku, kaygı ve huzursuzluğa neden olduğunu dile getiren Uyar, "Depremden sonra stres 2 ila 30 gün arası gelişebiliyor. Ölüm korkusu, unutkanlık, tekrar o anı yaşama gibi duygular yaşanabilir. Kimse paniğe kapılmasın. Poliklinik ve destek birimimizde halkımıza hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyar, çocukların deprem nedeniyle yaşadığı korkuları unutmalarının daha zor olduğunu söyledi.

Ebeveynlere uyarıda bulunan Uyar, "Çocuklar sosyal medya ve haberlerden uzak tutulmalı. Geleceklerine ilişkin daha ciddi travmalara sebebiyet vermek istemiyorsak sosyal medya ve haberlerden çocuklarımızı uzak tutalım." diye konuştu.

Poliklinikte destek alan vatandaşlardan Ali Çetin ise depremden etkilendiklerini ifade ederek, "Bunun için profesyonel destek almaya geldim. Deprem travmasını atlatmaya çalışıyoruz." dedi.

























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