Diyarbakır'da market ve fırınlar denetlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, market ve fırınlarda denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine depremin ardından bazı fırınlarda fahiş fiyatla ekmek satışı yapan, gramaj prosedürüne uymayan, marketlerde ise fiyat etiketi olmayan ürünleri belirlemek için denetim yaptı.

Dün kent merkezinde 31 fırında denetim yapan ekipler, fahiş fiyatla satış yapan ve gramaja aykırı ekmek üreten 1 fırına, marketlerde ise fiyat etiketi olmayan ürünler nedeniyle 1 markete cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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