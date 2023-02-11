Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 29 kişi hakkında yakalama, gözaltı kararı verildi.

Soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.