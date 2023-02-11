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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'da konuştu:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'da konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, "Yaşanan felaketi bir şekliyle telafi etmek zorundayız. Ölenleri geri getiremeyiz ama en azından hayatta kalanların daha sağlıklı, daha güzel bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri için çaba harcamak zorundayız" dedi.

Kılıçdaroğlu, merkez Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Karan (45) ve eşi Deniz (36) ile kızları Azra Roza (9) ve Lisa Akcan'ın (3) merkez Bağlar ilçesindeki Bahattin Demircan Barman Taziyeevinde ziyaret ettiği yakınlarına başsağlığı diledi.

Demirok ve Kaplan Düğün salonlarında oluşturulan geçici barınma merkezlerini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bu merkezlerde konaklayan depremzedelerle görüştü.

Kılıçdaroğlu, merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis Semti Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta yıkılan binada ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarını izledi. Enkaz başında bekleyen vatandaşları dinleyen Kılıçdaroğlu, burada, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile de görüştü.

Kılıçdaroğlu, ardından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına geçti, burada barınan depremzedelerle görüştü.

Basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kentte faaliyet yürüten 84 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturulan Kent Konseyi'nin depremden etkilenen kentte depremzedeler için de çalışma yürütmesine değinerek, sivil toplum örgütlerinin bir arada olmasının, ortak hareket etmesinin, yaşanan felaketin daha sağlıklı koordine edilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Büyük bir felaketin yaşandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye'nin karşılaştığı temel sorun, büyük bir felaket yaşadığımızı ben de biliyorum, hepimiz biliyoruz ama ortada sağlıklı işleyen bir koordinasyon olmadığı için maalesef ciddi sorunlarla karşı karşıyayız." dedi.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bu ülkenin kendi yaralarını sarabilecek kapasiteye sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada ciddi aksaklıkların olduğunu görüyoruz. O aksaklıkların giderilmesi için biz değil, halk konuşuyor. Televizyonlar halkın taleplerini bir şekliyle yansıtıyor. Bizim gezmemizin temel nedeni elbette halkın derdini dinlemek ama daha önemli olan halkın kendi derdini medya aracılığıyla siyasal iktidara duyurması, Türkiye'ye duyurmuş olması. Bizim de en büyük beklentimiz bu taleplerin ülkeyi yönetenler tarafından duyulmuş olması."

- "Yaşanan felaketi telafi etmek zorundayız"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yaşanan felaketi bir şekliyle telafi etmek zorundayız. Ölenleri geri getiremeyiz ama en azından hayatta kalanların daha sağlıklı, daha güzel bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri için çaba harcamak zorundayız. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir felaketle karşı karşıya, bunu da farkındayız. Ama çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Sağlıklı, tutarlı, emin adımlarla yola çıktığımızda bütün sorunları aşabiliriz."

Temasları kapsamında merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla yürütülen çalışmaları da inceleyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla görüştü.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, acının derin olduğunu, yaraların sarılmasının, birlik ve beraberlik içinde yapılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Asıl sorumlu olan, sorunu çözecek olan iktidardır. Alanda gördüğümüz şu ana kadar ciddi bir koordinasyonun eksikliğinin varlığı ve bu koordinasyonun şu ana kadar giderilememiş olması. Olayı çözemedikleri, olayı çözme noktasında güçlü bir irade ortaya koyamadıkları için yaşanan sorunlar derinleşiyor. Şimdi bir şeyi beceremeyince ortaya başka bir hedef koyuyorlar. 'Asrın felaketi' demek, şu demek. 'Asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Asrın felaketi karşısında çaresiz kaldık, sorunu çözemiyoruz.' diye. Ya elin oğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz? Bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp, arkasından sıyrılmak, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. İktidarı yönetenler sorumluluklarının farkına varmak zorundadırlar. Türkiye bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya."

Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de eşlik etti.

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