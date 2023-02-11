HDP Eş Genel Başkanı Buldan Diyarbakır'daki enkaz alanını inceledi

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DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazında incelemelerde bulundu.

Buldan, beraberindeki partililerle depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nın enkazında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yakınları enkaz altında kalan ve arama kurtarma çalışmalarını takip eden vatandaşlarla da görüşen Buldan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bu yaraları ve acıları en kısa zamanda sarmak ve telafi etmek durumunda olduklarını kaydeden Buldan, "Yaramız ve acımız çok büyük. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik." ifadelerini kullandı.

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