GÜNCELLEME - Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 31 şüpheli gözaltına alındı

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DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili, "yapım kusurları ve kolon kestikleri" iddiaları üzerine haklarında yakalama kararı verilen 42 şüpheliden 31'i gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama kararı verilen kişi sayısı 42'ye yükseldi.

2 şüphelinin vefat ettiği tespit edilirken, 97 yaşında olan bir şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 8 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.





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