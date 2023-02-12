Diyarbakır'da depremzedeler için uyku tulumu yapılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen vatandaşlar için uyku tulumu üretiliyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçede depremzedeler için uyku tulumu üreten tekstil firmasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kaymakam Gözlet, ​​​​​​​ilçede bulunan Pasur Tekstil Firmasının meydana gelen depremden sonra bütün faaliyetlerini durdurarak depremzedeler için uyku tulumu üretmeye başladığını belirterek, "Hayırsever vatandaşlarımız, tekstil firma sahipleri ve çalışanların katkı ve emekleriyle günde 18 saat çalışılarak uyku tulumu üretimi yapılmaktadır." dedi.

İlk etapta 3 bin uyku tulumunun tamamlanarak, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gönderileceğini bildiren Gözlet, çalışmaların devam ettiğini, en kısa sürede uyku tulumlarını depremzedelere ulaştırmak istediklerini kaydetti.

Gözlet, "Tüm resmi kurumlarımız ve vatandaşlarımızla bir bütün olarak yardım çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Öte yandan, Kulp Kaymakamlığı ve Belediyesi öncülüğünde tüm resmi kurum ve hayırsever vatandaşların katılımıyla depremzedelere ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Kampanya kapsamında toplanan temel ihtiyaç malzemelerinin yüklendiği kamyonlar, deprem bölgelerine gönderildi.

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