Diyarbakır'da depremzede çocuklar için resim atölyesi etkinliği düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremzede çocuklar için resim atölyesi etkinliği gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde barınan ailelerin çocuklarına, görevli eğitmenler ve tiyatro sanatçıları tarafından resim atölyesi etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, resim ve boyama yapan depremzede çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (DBŞT) Genel Sanat Yönetmeni Handan Ekici, depremin ilk anından itibaren Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezini depremzedeler için açtıklarını belirtti.

Merkezde 3 bin kişinin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Ekinci, "Çocuklarla resim atölyesi çalışması yaptık. Çocukları iyileştirmek zorundayız. Burası bir kültür merkezi, sanatın ne kadar iyileştirici bir güç olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hem çocuklar hem de biz resim, tiyatro, müzik gibi çalışmalarla rehabilite olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Celile Gülmez de sınıf ortamını özlediğini, etkinlikte resim yaptıklarını ve iyi vakit geçirdiklerini anlattı.

Öğrencilerden 14 yaşındaki Yusuf Güney ise öğretmenler gözetiminde resim yaptıklarını anlatarak, "Depremde korkmuştuk. Bu etkinlikle arkadaşlarımızla beraber olduk." dedi.





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