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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da çadır kentler ve toplanma alanları dezenfekte ediliyor

AA

Diyarbakır'da çadır kentler ve toplanma alanları dezenfekte ediliyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, depremzedelerin kaldığı çadır kentlerde ve toplanma alanlarında hijyenin sağlanması amacıyla dezenfekte işlemi yapılıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ilaçlama ekipleri, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı merkezlerde tedbir alıyor.

Çadır kentlerde ve toplanma alanlarında enfeksiyon nedeniyle oluşabilecek hastalıkları önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yürüten ekipler, herhangi bir olumsuzluk oluşmaması amacıyla dezenfeksiyon çalışmasını düzenli olarak sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşın talebine göre de çadırlarda ve toplanma alanlarında ilaçlama yapacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ise çadır kentlerde temizlik çalışması yaparak alanlarda çöpleri topluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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