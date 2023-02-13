Diyarbakır'da çadır kentte içme suyu ve altyapı çalışmaları başladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 200 çadırın kurulacağı yeni geçici barınma alanı için içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, AFAD koordinasyonunda yapılan çadır kent için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler alanda lavabo ve su ihtiyaçlarının karşılanması için içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması yürütüyor.

Çadır kentte vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için wc, duşluk, çamaşırhane ve sosyal alan bulunacak.

Çadır kentte depremden zarar gören vatandaşların kullanımına hazır olması için tüm ekipler çalışmalarına devam ediyor.

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