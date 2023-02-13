Bakan Bozdağ, Diyarbakır Valiliği Yardım Toplama Merkezinde inceleme yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlere sevk edilen yardımların toplandığı Diyarbakır Valiliği Yardım Toplama Merkezinde incelemelerde bulundu.

Bakan Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su ile TÜYAP Fuar Alanı'nda oluşturulan Diyarbakır Valiliği Yardım Toplama Merkezi'ni ziyaret etti, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Bozdağ, bu merkezde ülkenin dört bir yanından gelen ayni yardımların toplandığını ve tasnif edildiğini söyledi.

Tasnif edilen yardımların ihtiyaca göre belirlenen yerlere ulaştırıldığını ifade eden Bozdağ, ayni yardımların aynı zamanda Diyarbakır dışındaki illere transferinin de buradan yapıldığını belirtti.

Bozdağ, bütün bu çalışmaların çok sağlıklı şekilde burada çalışan çok kalabalık bir ekip tarafından yürütüldüğünü dile getirerek, "Battaniye, su, ısıtıcı, giysi ayrı ayrı tasnif ediliyor. Bunlar nerede, hangi depremzedenin ihtiyacı varsa oraya naklediliyor ve ihtiyaçlar karşılanıyor. Vatandaşlarımızın gönderdiği her yardım bilinmeli ki ihtiyaç sahibine doğrudan ve koordinasyon içerisinde iletilmektedir. Hepsi planlı bir biçimde yürütülmektedir. Yardımların bir yerde yığılmasının önüne geçildiği gibi ihtiyaç duyulmayan yardımların yapılmasının da önüne geçilmekte. İhtiyaç sahipleriyle ihtiyaçlar eşleştirilerek yardımlar ona göre sevk edilmektedir." diye konuştu.

AFAD üzerinden yardımların koordine edilmesinde büyük fayda olduğunu dile getiren Bozdağ, Diyarbakır'da bu yardımların tasnif ve dağıtımına ilişkin süreci gördüklerinde bunun önemini bir kez daha anladıklarını kaydetti.

Bozdağ, merkezde yüzlerce kişinin görev yaptığını, her birine teşekkür ettiğini ifade ederek, onların sayesinde yardımların doğru adreslere en kısa sürede ulaştırıldığını belirtti.

Vatandaşlara da teşekkür eden Bozdağ, "Bu büyük yardımları, bu büyük seferberliği aziz Türk milleti yapıyor. Allah onlardan razı olsun." dedi.





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